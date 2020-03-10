Требуется копирайтер

Здравствуйте! Нужно написать продающий SEO текст для сайта по теме ремонт бытовой техники. Есть список ключевых слов, которые нужно расставить в тексте. Текст должен быть уникальным. У кого есть опыт в написании таких текстов, напишите, пожалуйста, ...
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Добрый день!
Нужен копирайтер для написания текста на сайт ивент агенства. Текст нужен для всех блоков сайта.
Во вложении ооочень примерно ТЗ.
Жду ваши портфолио
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