Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт17 заявок755 просмотров
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Добрый день!

Нужен копирайтер для написания текста на сайт ивент агенства. Текст нужен для всех блоков сайта.

Во вложении ооочень примерно ТЗ. 

Жду ваши портфолио

4 года назад
guest_15839207277169
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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