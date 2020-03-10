Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на блог про путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.
Найти тексты и сделать рерайт для сайта по производству памятников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо самостоятельно найти тексты для рерайта и написать новые. Оплата 35 рублей за 1000 символов без пробела. 14 статей разного объема от 3 000 до 5 000. Хорошо если успеть к понедельнику все сделать. Есть небольшое тз, которое вышлю исполнителю. Просьба откликаться только тем, кто располагает временем и желанием! Отличная работа для новичков!
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