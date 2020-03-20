Написание статей

КопирайтингЗакрыт93 заявки1777 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте друзья!

Надо написать качественные статьи на блог про  путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.

Написание статей
4 года назад
liliash
Лилия 
53 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт на тему дооснащения bmw и land rover

    Требуется написать тексты на сайт по дооснащению bmw и отдельно дооснащение land rover Нужны люди, которые разбираются в теме (или смогут разобраться) Тексты под ключи, 100% уникальные между собой и в общем. Текстов много, поэтому раздаю в разные ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер /пишущий редактор о беттинге, гемблинге и финансах

    Ищем в команду пишущего редактора для Ищем в команду пишущего редактора для написания статей на тему гемблинга и беттинга, криптовалют и финансов.  Преимущества работы в нашей компании: 1.Удаленный формат работы.2.Свободный график.3. Базовая ставка на старте $2-3 за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты

    Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 35 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Качественный копирайт о БАДах

    Качественный копирайт о БАДе (название в личку) Оплата на карту только Ру банка или вебмани С вас портфолио в похожей теме и безупречное знание русского языка.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    [b][u]Задача:[/u][/b] написать информативую, уникальную и грамотную статью Ключ: Продажа квартир Марианские Лазни Напишите интересное, уникальное название статьи. Вы можете писать о чем угодно, что касается темы недвижимости в Марианских Лазнях. Ключевые слова: Ключевое слово [b]должно быть в статье в заголовке и и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    Здравствуйте! У нас есть сайт [url=https://minusaddiction.com/]https://minusaddiction.com/[/url] и я ищу человека копирайтера для написания статьи. Мне нужен человек с медицинским образованием, который понимает в теме зависимости человека от алкоголя, азартных игр, наркотиков и т.д. Нужен человек который знает свое ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Яндекс Дзен

    Добрый день.  Нужен копирайтер имеющий опыт наполнения и ведения канала в Яндекс Дзен. Тематика Пхукет, экскурсии на Пхукете.  Оплата за статьи + бонусы за подписчиков и дочитывания.  Предлагайте ваши расценки.  Продвигаемый канал в Яндекс дзен [url=https://zen.yandex.ru/id/5bf1daf7ea7e4100aad02152]https://zen.yandex.ru/id/5bf1daf7ea7e4100aad02152[/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтинг

    Наш сайт только на этапе запуска и мы находимся в активном поиске копирайтеров. Про компанию: Legio - портал полезной альтернативной информации про духовное и физическое развитие и питание человека, ведущий экспертами, специалистами в данной области. Носитель знания, которое ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад