Написание статей

Здравствуйте! У нас есть сайт [url=https://minusaddiction.com/]https://minusaddiction.com/[/url] и я ищу человека копирайтера для написания статьи. Мне нужен человек с медицинским образованием, который понимает в теме зависимости человека от алкоголя, азартных игр, наркотиков и т.д. Нужен человек который знает свое ...