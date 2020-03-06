Копирайтинг

КопирайтингЗакрыт29 заявок724 просмотра
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Наш сайт только на этапе запуска и мы находимся в активном поиске копирайтеров.

Про компанию:

Legio - портал полезной альтернативной информации про духовное и физическое развитие и питание человека, ведущий экспертами, специалистами в данной области.

Носитель знания, которое интересно получать и внедрять в жизньМиссия:

Мы работаем для того, чтобы каждый человек достиг высшей точки самореализацииНаша аудитория:Те кто ищут путь к духовному равновесию и самопознанию своего тела и душиЛюди по разным причинам ищущие альтернативное питаниеЧеловек, который стал на путь собственного просвещения и поиска психологического равновесия, поиска своего ЯХотят получить больше информации или узнать про альтернативные варианты

Приглашаем в нашу семью копирайтеров, глубоко разбирающихся в вопросах духовного саморазвития, йоги, медитациях, здорового образа жизни, альтернативной медицине.

4 года назад
KatrinSolomska
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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