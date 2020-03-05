Написать отзыв в карточке 2ГИС и Яндекс.Карты

Привет, коллеги.

Нам требуется в карточках компании в 2ГИС и Яндекс.Картах немного набрать жирку отзывов.

От вас требуется написать отзыв в любую из карточек или в обе

Карточка компании в 2ГИС https://2gis.ru/novosibirsk/firm/70000001041665243

Карточка компании в Яндексе https://yandex.ru/maps/-/CKeZYB2y

Я буду периодически выкладывать этот заказ, нужно писать по одному отзыву (чтобы не было подозрительность активности) поэтому сначала пишите сюда в заявку, я буду выбирать исполнителя, потом принимать и оплачивать.

Немного об объекте:

Это гостиница на трассе, эконом класса, с дешевыми номерами, в стиле советской эпохи. Там есть пельменная, банька, свежий ремонт, только открылись, приветливый персонал и очень удобное расположение на развязке, при подъезде к Новосибирску (это я накидываю, о чем можно писать)))))

Если я что-то забыл указать - спрашивайте, допишу задачу