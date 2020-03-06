Написание статей для сайта по изготовлению памятников

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КопирайтингЗакрыт9 заявок430 просмотров
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Всего порядка 70 000 знаков нужно написать , но планируется дальнейшее наполнение сайта. Поэтому рассматриваю долгосрочное сотрудничество)

Написание статей
4 года назад
lenabelyavskaya
Елена 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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