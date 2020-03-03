Написать рассказ про героя

Доброго дня.

Есть такая идея, может кто-то ее реализовать и сколько будет стоить?

Есть некая книга по определенному навыку связанному с фотографией.

Нужен персонаж, которого можно поместить в условия в которых он постепенно овладевает навыками и с ним могут случаться различные истории попутно. Писать надо интересно, понятно и емко

В итоге, читателю должно быть ясно что происходит и чему научился персонаж.