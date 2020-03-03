Написать рассказ про героя

КопирайтингЗакрыт19 заявок365 просмотров
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Доброго дня.

Есть такая идея, может кто-то ее реализовать и сколько будет стоить?

Есть некая книга по определенному навыку связанному с фотографией. 

Нужен персонаж, которого можно поместить в условия в которых он постепенно овладевает навыками и с ним могут случаться различные истории попутно. Писать надо интересно, понятно и емко

В итоге, читателю должно быть ясно что происходит и чему научился персонаж.

4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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