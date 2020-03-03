Написать рассказ про героя

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: банковская карта с кэшбэком Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...
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Доброго дня.
Есть такая идея, может кто-то ее реализовать и сколько будет стоить?
Есть некая книга по определенному навыку связанному с фотографией.
Нужен персонаж, которого можно поместить в условия в которых он постепенно овладевает навыками и с ним могут случаться различные истории попутно. Писать надо интересно, понятно и емко
В итоге, читателю должно быть ясно что происходит и чему научился персонаж.
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