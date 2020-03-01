Написание текста для программы на русском

КопирайтингЗакрыт20 заявок582 просмотра
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Программа  для теста детей в возрасте 6-7 лет нужно описать тест на каждый уровень чтобы родитель или ребёнок понял что нужно делать  в той или иной задачи

4 года назад
guest_15639772939764
4 года в сервисе
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4 года назад
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