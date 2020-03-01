Экспертные статьи

Всем привет,

для продвижения проекта нужно написать серию статей. тема не сложная (трудоустройство студентов), но материалы нужно брать из научных статей, которые в основном на английском. Поэтому язык от С1, умение

пользоваться гугл сколаром и сцихабом.

Также потребуются хорошие навыки поиска информации, анализа, планирования.

5-7 статей по 1-5 страниц

договор авторского заказа. На часть работ можем договориться об оплате по часам.