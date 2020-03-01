Требуется написание ряда SEO-статей для сайта (копирайтинг)

КопирайтингЗакрыт13 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Требуется написание ряда SEO-статей (копирайтинг) для сайта компании.

Специализация - изготовление и монтаж линий оборудования для производство топливных пеллет.

Основные ключевые запросы:

оборудование пеллет

производство пеллет оборудование

линия пеллет

пеллет станки

гранул оборудование

производство пеллет линия

линии пеллетные

линия топливных гранул

В статьях необходимо по максимуму охватить все вложенные в основные ключи запросы.

При подаче заявки, пожалуйста, уточните, какое, примерно, количество статей потребуется для охвата ВСЕХ вложенных запросов (исключая "мусорные", не касающихся рекламной статьи производственного предприятия).

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер для статей дачной тематики

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный дачной тематике. Если вы огородник-будет очень хорошо. В основном нужно будет писать статьи по темам о создании плодородной почвы, выращиванию культур без ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу копирайтеров, делать описание к adult 18+ видео

    [b]Ищу людей, которые могут писать качественные заголовки и описания для адалт видео роликов. Требования: * Возраст 18+ * Знание русского языка, орфографии и пунктуации * Лояльное отношение к тематике 18+ * Хорошая фантазия * Пунктуальность и умение укладываться в срок [/b] Все работа ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO текст

    Сео текст для страницы [url=https://qwork.website/review]https://qwork.website/review[/url] h1 - Заработок на отзывах 1500-1700 символов Уникальность &gt; 80 Оплата на яндекс счет по факту! Жду предложений по цене и срокам!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать текста на кондитерскую тему

    $7

    Ищем специалиста для написание статей и информации на сайт на тему кондитерских товаров.  Важно! Опыт работы в кондитерской тематике и понимание кулинарных тонкостей – Обязательно!  Прикрепляйте портфолио, и указывайте вилку цен. Информацию о проекте пришлю потенциальным исполнителям.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Составить описание автосервиса и услуг для сайта.

    Нужно написать тексты для блоков на сайте [url=http://autoban12.ru/]http://autoban12.ru/ https://www.instagram.com/autoban12/ https://vk.com/avtoban13[/url] [b]I. Описание автосервиса. До 2000 символов.[/b] Основные преимущества: [list][*]10 лет опыт работы[*]Укомплектованный по последнему слову техники автосервис[*]Одновременно может обслуживать до 5 авто[*]Комфортная зона отдыха для клиентов[*]Гарантии на все виды работ[*]Собственный магазин ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оставить 1 позитивный отзыв, только Украина

    ужны отзывы на сайте Робота может быть постоянной!!! - Оплата 5 грн за отзыв - Отзыв позитивный, около 1 небольшого предложения - Скрин по факту оплата - Страницу предоставлю всем кто отпишет в проект - Только для Украины - Для подтверждения номера ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать синопсис для художественной книги

    Нужно написать синопсис для художественной книги-учебника для отправки в издательства. Объем - 3000 -4000 знаков. Интересует человек с успешным опытом выполнения данного задания. Пишите подтверждение не в личку, а на электронную почту. Тогда я смогу ответить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад