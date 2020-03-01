Требуется написание ряда SEO-статей для сайта (копирайтинг)

нужны тексты в раздел автоматики
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Здравствуйте!
Требуется написание ряда SEO-статей (копирайтинг) для сайта компании.
Специализация - изготовление и монтаж линий оборудования для производство топливных пеллет.
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В статьях необходимо по максимуму охватить все вложенные в основные ключи запросы.
При подаче заявки, пожалуйста, уточните, какое, примерно, количество статей потребуется для охвата ВСЕХ вложенных запросов (исключая "мусорные", не касающихся рекламной статьи производственного предприятия).
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