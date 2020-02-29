Нужен автор, для моего аккаунта в инстаграмме. Я снимаю еду. Как я вижу порядок работы. Сначала мы утверждаемся в общей концепции. О чем, полезном мы будем писать. Далее составляем контент план. Вы по нему пишите тесты в пределах 2000 ...