Здравствуйте! Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог, посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Для начала нужно будет написать за 3 месяца 30 статей размером 3500 - 4500 знаков. Плата 50 рублей ...
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h1 - Заработок на отзывах
1500-1700 символов
Уникальность > 80
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