Требуется копирайтер на блог о праве

Здравствуйте!

Ищу ответственного копирайтера для написания статей на блог, посвященный праву. Желательно, чтобы вы разбирались в юридической тематике. Для начала нужно будет написать за 3 месяца 30 статей размером 3500 - 4500 знаков. Плата 50 рублей за тысячу знаков. Возможно, нужно будет написать и больше статей, также может увеличиться оплата. Это будет зависеть от того, как развивается блог. А его развитие напрямую будет связано с качеством статей.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.