Написать хороший текст

Всем привет! Нужен хороший текст на 4 000 зн, оплата 100р/1000зн.

Тема "Как защитить свой компьютер в сети:5 действенных способов". В тексте рассмотреть понемногу рассмотреть - впн сервисы, антивирусы,фаерволы , менеджеры паролей, блокировщики рекламы. В общем рассказать что зачем, какой лучше и как поможет. Будет здорово, если вы знаете эту тематику и разбираетесь в защите.

Часть про ВПН должна быть чуть больше и более детально описана.

Текст должен содержать подзаголовки, списки. Нужно чтобы текст читался не как лекция в одностороннем порядке, а как рассказ. Интересно и просто.

Обязательно присылайте портфолио