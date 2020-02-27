Нужен копирайтер для объектов недвижимости

Необходимо написать несколько текстов, которые представляют собой описание объектов недвижимости: новостроек и коттеджных поселков. Писать нужно качественно, чтобы текст хорошо читался.

По предоставленным ссылкам нужно написать тексты на основе прочитанного материала, картинок, видео и всего прочего. Текст должен максимально подробно описывать объект, содержать в себе всю информацию от застройщика, только в более упорядоченном, четком и структурированном виде.

Текст надо разделить на абзацы примерно с таким содержанием:

1. Местоположение

2. Особенности проекта

3. Информация о квартирах (или участках): площади, цены, отделка и т.п.

4. Благоустройство

5. Инфраструктура

6. Отдел продаж (телефон и адрес застройщика)

Средний размер текста – 2500-3000 знаков. Оплата - 1$/1к

К исполнителю предъявляются обязательные требования: отсутствие орфографических ошибок, грамотное построение предложений, уникальность текста не менее 90%, умение выполнять работу в оговоренные сроки.

Жду предложений с ценами. Подробное ТЗ предоставлю.