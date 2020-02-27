Статья для сайта (продажа и ремонт турбокомпрессоров)

Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...
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Ищем копирайтера для написания SEO-текстов и статей для социальных сетей. ТЗ: текст должен быть разбит на заголовки и подзаголовки. Без "воды". Не копировать с других сайтов, полностью погрузиться в тему и написать с нуля оригинальный текст с техническими нотками (!). 1. https://smturbo.by 1.1. Объем: 2300 1.2. Ключевые слова: Ремонт - 13 вхождений в любой словоформе, турбина - 13 вхождений в любой словоформе, замена турбины - 2 вхождения, продажа турбин (турбокомпрессоров) - 2 вхождения, ремонт турбин - 8 вхождения 1.3. Дополнительные слова:производитель, цена,купить,диагностика, сервис, восстановленный, снятие и установка, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, дизельный, бензиновый двигатель, Минск, Беларусь, Россия, Москва, Санкт-Петербург. 1.4. Содержание (что кратко раскрыть в тексте в любой последовательности):- кратко о компании- основные направления деятельности- преимущества перед конкурентами- диагностика- снятие установка турбокомпрессора- о ремонте, восстановлении турбокомпрессоров- продажа запчастей.
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