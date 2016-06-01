Создание контента на политическую тематику (Украина)

Для наполнения сайта и социальных сетей новым контентом необходим копирайтер, который "в теме" украинской политики, знает без Гугла, что такое СНБО и кто такой Ермак. Объем контента велик - более 500к символов.

От вас необходимо будет не только писать тексты на заданные темы, но ещё и активно включаться в креативную часть процесса и придумывать темы и тезисы для текстов.

Оплата достойная, жду ваших заявок. Буду рад в заявке увидеть описание вашего прежнего опыта по полит. тематике.