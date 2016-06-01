Добрый день,Ищу человека с опытом работы создания блогов на тему adtech, который мог бы писать 10-15 блогов в месяц для нашего сайта. Примеры блогов можно посмотреть вот здесь https://www.criteo.com/ru/insights/format/blog/.

Напишите, пожалуйста, интересно ли вам такое предложение и готовы ли вы написать для меня тестовый блог (без оплаты) ? Большое спасибо!

Валерия