Добавить объекты из ТОП новостей горячих точек и мест возмущений GEO существуют новости из различных точек скопления возмущений общественности которые нужно опубликовать с фото на сайте вознаграждение начисляется согласно успешности проекта и плюс изначально базовая ставка ...
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Добрый день,Ищу человека с опытом работы создания блогов на тему adtech, который мог бы писать 10-15 блогов в месяц для нашего сайта. Примеры блогов можно посмотреть вот здесь https://www.criteo.com/ru/insights/format/blog/.
Напишите, пожалуйста, интересно ли вам такое предложение и готовы ли вы написать для меня тестовый блог (без оплаты) ? Большое спасибо!
Валерия
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