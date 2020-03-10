Наполнить сайт по строительной тематике

Добрый день,Ищу человека с опытом работы создания блогов на тему adtech, который мог бы писать 10-15 блогов в месяц для нашего сайта. Примеры блогов можно посмотреть вот здесь https://www.criteo.com/ru/insights/format/blog/. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам такое предложение ...