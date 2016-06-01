Копирайт для Инстаграм и Facebook

КопирайтингЗакрыт38 заявок408 просмотров
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Добрый день, 

Для продвижения личного бренда нужен копирайтер. Я буду на аудио тему и частично текст скидывать и нужно будет писать посты. 

Темы: психология, отношения, материнство, карьера и так далее 

4 года назад
guest_15595550464277
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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