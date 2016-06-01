Написание статьи на тему интернет-маркетинга

Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...
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Обязательно понимать и разбираться в интернет-маркетинге, тексты не должны быть наполнены водой, важна смысловая нагрузка.
Если будут недопонимания, уточнения или любые вопросы готовы помочь, так как опыта и практики у нас много.
Пример статьи и объём пришлю на запрос, в запросе напишите цену за 1000 сбп и Ваши сильные стороны в интернет-маркетинге (опыт, знания).
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