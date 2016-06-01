Написание статьи на тему интернет-маркетинга

Обязательно понимать и разбираться в интернет-маркетинге, тексты не должны быть наполнены водой, важна смысловая нагрузка.

Если будут недопонимания, уточнения или любые вопросы готовы помочь, так как опыта и практики у нас много.

Пример статьи и объём пришлю на запрос, в запросе напишите цену за 1000 сбп и Ваши сильные стороны в интернет-маркетинге (опыт, знания).