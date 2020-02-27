Копирайтер

КопирайтингЗакрыт26 заявок689 просмотров
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Написание постов для бренда женских сумок , так же для личного блога дизайнера , о закулисье бизнеса, разработке новых моделей, продажах, и т.д 

4 года назад
guest_15828292644675
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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