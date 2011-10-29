Дарья превзошла все наши ожидания! С первого раза предложила дизайн, который нам понравился, оперативно вносила правки и постоянно находилась на связи. В процессе работы я ни разу не услышал от нее фразы что "это невозможно". Все наши хотелки по части дизайна и верстки были реализованы в полном объеме. Работать со специалистом такого уровня одно удовольствие, рекомендую двумя руками!