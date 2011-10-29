Дизайн любой сложности, разработка сайтов под ключ. Творческий подход!
Занимаюсь дизайном более 10 лет. Рисованием увлекалась с детства. Окончила КГТУ по профессии "Дизайн".
Три года работала дизайнером в рекламном агентстве, где занималась дизайном наружной рекламы.
Далее более 5 лет работала дизайнером в web-студии, основной вид деятельности - дизайн сайтов, верстка, разработка логотипов и фирменного стиля.
Умею креативно мыслить и воплощать любые идеи в жизнь. Отличное знание html и css.
Прекрасно разбираюсь в Wordpress.
Выполню Ваши заказы по дизайну и разработке сайтов под ключ качественно и недорого.
Принимаю к оплате:
- WebMoney;
- Яндекс Деньги;
- банковский перевод со счета физлица на счет физлица.
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Работаю до полного утверждения.
ICQ: 315-870
Я против войны в Украине!
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн сайта по печати фотографий230 просмотров
- Дизайн тарифных планов хостинга232 просмотра
- Дизайн сайта345 просмотров
- Лого для портала о недвижимости212 просмотров
- Портал о недвижимости198 просмотров
- Недвижимость Поволжья321 просмотр
- Недвижимость Поволжья277 просмотров
- Дизайн портала о недвижимости277 просмотров
- Дизайн портала о недвижимости300 просмотров
- Новогодний вариант логотипа191 просмотр
- Логотип для РетроПресса.ру222 просмотра
- РетроПресса - Старые журналы СССР359 просмотров
Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
10 лет назад
Ув. заказчики, не отвлекайте Дарью работами :) Это мой дизайнер теперь :) 10ка!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством :)
$150
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилось работать с этим мастером. Все поставленные задачи выполнены отлично. По-возможности буду обращаться с новыми работами.
Ответный отзыв
Приятный адекватный заказчик. Четко формулирует задачу, корректно отвечает на вопросы, не пропадает. Оплата произведена в срок, как и договаривались. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
11 лет назад
Дарья превзошла все наши ожидания! С первого раза предложила дизайн, который нам понравился, оперативно вносила правки и постоянно находилась на связи. В процессе работы я ни разу не услышал от нее фразы что "это невозможно". Все наши хотелки по части дизайна и верстки были реализованы в полном объеме. Работать со специалистом такого уровня одно удовольствие, рекомендую двумя руками!
Ответный отзыв
С Юрием очень приятно работать. Четко поставил задачу, вносил адекватные корректировки, не пропадал, оплатил в срок. О чем ещё может мечтать фрилансер :) Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$60
10 баллов
12 лет назад
Всё виполнено в лучшем виде, бисто и качественно. Очень отзивчевий и приятний исполнитель. Професионал.
Ответный отзыв
Работа с Андреем оставила только хорошие впечатления. Проявил себя не только как добросовестный заказчик, но и как приятный легкий в общении человек) С удовольствием буду сотрудничать и дальше.
$230
10 баллов
12 лет назад
Отлично выполненная работа, отзывчивость и легкость в общении, понимание замысла заказчика, который и сформулировать-то бывает трудно - именно эти качества присущи Дарье в работе над проектом. Только отличная оценка и самые приятные впечатления после совместной работы.
Ответный отзыв
От работы с Вами остались только положительные эмоции) Все было идеально, без преувеличения - понятное задание, активность все время работы, своевременная оплата, премия. Рекомендую Федора как грамотного заказчика и приятного в общении человека.
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга