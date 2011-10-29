DashaFF

Дарья DashaFF

 
35 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн любой сложности, разработка сайтов под ключ. Творческий подход!

Занимаюсь дизайном более 10 лет. Рисованием увлекалась с детства. Окончила КГТУ по профессии "Дизайн".

Три года работала дизайнером в рекламном агентстве, где занималась дизайном наружной рекламы.

Далее более 5 лет работала дизайнером в web-студии, основной вид деятельности - дизайн сайтов, верстка, разработка логотипов и фирменного стиля.

Умею креативно мыслить и воплощать любые идеи в жизнь. Отличное знание html и css.

Прекрасно разбираюсь в Wordpress.

Выполню Ваши заказы по дизайну и разработке сайтов под ключ качественно и недорого.

Принимаю к оплате:

- WebMoney;

- Яндекс Деньги;

- банковский перевод со счета физлица на счет физлица.

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Работаю до полного утверждения.

ICQ: 315-870

WordPressДизайн сайтаHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
vladd
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$240
10 баллов
10 лет назад
Разработать портальный дизайн
Ув. заказчики, не отвлекайте Дарью работами :) Это мой дизайнер теперь :) 10ка!
Прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством :)
Ответный отзыв
golkiper89
Андрей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для сайта
Очень понравилось работать с этим мастером. Все поставленные задачи выполнены отлично. По-возможности буду обращаться с новыми работами.
Приятный адекватный заказчик. Четко формулирует задачу, корректно отвечает на вопросы, не пропадает. Оплата произведена в срок, как и договаривались. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
jarik31
Юрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта + верстка + мелкие доработки
Дарья превзошла все наши ожидания! С первого раза предложила дизайн, который нам понравился, оперативно вносила правки и постоянно находилась на связи. В процессе работы я ни разу не услышал от нее фразы что "это невозможно". Все наши хотелки по части дизайна и верстки были реализованы в полном объеме. Работать со специалистом такого уровня одно удовольствие, рекомендую двумя руками!
С Юрием очень приятно работать. Четко поставил задачу, вносил адекватные корректировки, не пропадал, оплатил в срок. О чем ещё может мечтать фрилансер :) Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Powa_mc
Андрей  
33 годаЛитва
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$60
10 баллов
12 лет назад
Сверстать несколько страниц для буржуйского сайта
Всё виполнено в лучшем виде, бисто и качественно. Очень отзивчевий и приятний исполнитель. Професионал.
Работа с Андреем оставила только хорошие впечатления. Проявил себя не только как добросовестный заказчик, но и как приятный легкий в общении человек) С удовольствием буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
MTF
Австралия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$230
10 баллов
12 лет назад
Редизайн и верстка сайта на самописном движке
Отлично выполненная работа, отзывчивость и легкость в общении, понимание замысла заказчика, который и сформулировать-то бывает трудно - именно эти качества присущи Дарье в работе над проектом. Только отличная оценка и самые приятные впечатления после совместной работы.
От работы с Вами остались только положительные эмоции) Все было идеально, без преувеличения - понятное задание, активность все время работы, своевременная оплата, премия. Рекомендую Федора как грамотного заказчика и приятного в общении человека.
Ответный отзыв
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12 отзывов
от $100
от 3 дней
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от 2 дней
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Обработка фотографий
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нет отзывов
от $3
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