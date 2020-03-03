Нужно написать текст авто тематики

Необходимо написать несколько текстов, которые представляют собой описание объектов недвижимости: новостроек и коттеджных поселков. Писать нужно качественно, чтобы текст хорошо читался. По предоставленным ссылкам нужно написать тексты на основе прочитанного материала, картинок, видео и всего прочего. ...
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Для сайта по продаже автомобилей из США нужно написать тексты для основных страниц.
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