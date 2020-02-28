Копирайтер на информационный проект (200к символов)

$200
КопирайтингЗакрыт12 заявок326 просмотров
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Требуется написать 25 текстов по 8000-10000 символов с ключами.

Тематика: лекарства. 

Важно понимать отличие в прямых и разбавленных вхождениях ключей.

Оплата 50р / 1000 символов.

4 года назад
gkl
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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