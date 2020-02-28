Нужны отзывы на сайте - Оплата 10 грн за отзыв - Отзыв позитивный, около 1 небольшого предложения - Скрин по факту оплата - Только для Украины - Для подтверждения номера телефона телефон должен уметь принимать СМС
Написать уникальные тексты по теме "ГБО - газобаллонное оборудование".
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Для сайта по установке и обслуживанию ГБО необходимо писать тексты. Уникальность - 100%. Текст должен быть интересен для Google и для читателя.
Желательны примеры текстов на автомобильную тематику.
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