Бизнес тексты в каталог и на сайт

Всем привет! Нужен хороший текст на 4 000 зн, оплата 100р/1000зн. Тема "Как защитить свой компьютер в сети:5 действенных способов". В тексте рассмотреть понемногу рассмотреть - впн сервисы, антивирусы,фаерволы , менеджеры паролей, блокировщики рекламы. В общем рассказать ...
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Нужны бизнес тексты для сайта и каталога: о компании , история, качество. Тексты есть требуется их переработка и доработка.
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