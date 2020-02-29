Копирайтер срочно

Требуются часто тексты для отзывов, размеры отзывов от 250 до 500 символов, кто предложит какую цену за 1 тысячу символов? дороже 30 рублей не предлагайте
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Нужно написать несложные тексты сегодня - завтра. Тематика расписание автобусов. 100р за 1000зн.Уникальность текста не менее 90%.
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