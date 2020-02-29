Нужна статья на тему «Куда пригласить девушку на свидание?»

$3
КопирайтингЗакрыт16 заявок281 просмотр
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Нужно написать небольшую статью на тему «Куда пригласить девушку на свидание?». Статья должна быть написана простым подростковым языком, как будто друг рассказывает другу. 

В статье нужно рассказать о нескольких вариантов свидания для подростков (например: кино, выставка и тп).

Все остальное обговаривается

4 года назад
nikitalysov
Никита 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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