Нужна статья на тему «Куда пригласить девушку на свидание?»

Нужно написать небольшую статью на тему «Куда пригласить девушку на свидание?». Статья должна быть написана простым подростковым языком, как будто друг рассказывает другу.

В статье нужно рассказать о нескольких вариантов свидания для подростков (например: кино, выставка и тп).

Все остальное обговаривается