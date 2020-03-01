Ищу копирайтеров, делать описание к adult 18+ видео

Ищу людей, которые могут писать качественные заголовки и описания для адалт видео роликов.

Требования:

* Возраст 18+

* Знание русского языка, орфографии и пунктуации

* Лояльное отношение к тематике 18+

* Хорошая фантазия

* Пунктуальность и умение укладываться в срок

Все работа будет проводиться через удобную админку на сайтах

Плюсом будет, если вы уже работали с этой тематикой и имеете опыт в написании адалт текстов.

Если у вас есть примеры работ, присылайте их нам. Кандидаты с опытом и примерами работ будут рассматриваться в первую очередь.