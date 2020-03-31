Составить описание автосервиса и услуг для сайта.

Требуются часто тексты для отзывов, размеры отзывов от 250 до 500 символов, кто предложит какую цену за 1 тысячу символов? дороже 30 рублей не предлагайте
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I. Описание автосервиса. До 2000 символов.
Основные преимущества:
- 10 лет опыт работы
- Укомплектованный по последнему слову техники автосервис
- Одновременно может обслуживать до 5 авто
- Комфортная зона отдыха для клиентов
- Гарантии на все виды работ
- Собственный магазин автозапчастей для иномарок
- Обмен, продажа или покупка авто.
- Выкуп битых, аварийных, сломанных авто
- Запчасти в наличии и под заказ
- Компьютерная диагностика, дилерское ПО
- 5. Чип-тюнинг (Евро 2)
- Слесарные работы
- Ремонт узлов и агрегатов
- Промывка топливных форсунок
- Ремонт тормозной системы
- Проверка кузовных дефектов
- Кузовной ремонт, покраска авто
- Рихтовка без покраски
- Автожестянщик, жестяные работы
- Автоэлектрика
- Восстановление блоков SRS
- Ремонт и обслуживание иммобилайзера
- Установка доп. оборудования
- Шиномонтаж и балансировка
- Замена масла и фильтров
- Обслуживание кондиционера
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