Составить описание автосервиса и услуг для сайта.

КопирайтингЗавершен11 заявок312 просмотров
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Нужно написать тексты для блоков на сайте http://autoban12.ru/

https://www.instagram.com/autoban12/

https://vk.com/avtoban13

I. Описание автосервиса. До 2000 символов.

Основные преимущества:

  • 10 лет опыт работы
  • Укомплектованный по последнему слову техники автосервис
  • Одновременно может обслуживать до 5 авто
  • Комфортная зона отдыха для клиентов
  • Гарантии на все виды работ
  • Собственный магазин автозапчастей для иномарок
II. Описание услуг. 150-170 символов на каждую услугу.

  • Обмен, продажа или покупка авто.
  • Выкуп битых, аварийных, сломанных авто
  • Запчасти в наличии и под заказ
  • Компьютерная диагностика, дилерское ПО
  • 5. Чип-тюнинг (Евро 2)
  • Слесарные работы
  • Ремонт узлов и агрегатов
  • Промывка топливных форсунок
  • Ремонт тормозной системы
  • Проверка кузовных дефектов
  • Кузовной ремонт, покраска авто
  • Рихтовка без покраски
  • Автожестянщик, жестяные работы
  • Автоэлектрика
  • Восстановление блоков SRS
  • Ремонт и обслуживание иммобилайзера
  • Установка доп. оборудования
  • Шиномонтаж и балансировка
  • Замена масла и фильтров
  • Обслуживание кондиционера
4 года назад
guest_15830517785397
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
25 минут назад
4 года назад
$15
4 дня
WMZ
Алексей выполнил работу качественно и в срок! Рекомендую!!!
Спасибо за заказ! Был рад сотрудничеству!
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