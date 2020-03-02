Разработка сценария игры

Я разрабатываю обучающую игру по математике для школьников 1-2 классов. Всего там будет около 10 головоломок. Нужно прописать диалоги персонажей, чтобы логически подвести к игре. Сюжет прописан в документе. Правила игр есть. Как пример - диалоги первых двух игр.