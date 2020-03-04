Необходимо написание отзывов

КопирайтингЗавершен22 заявки788 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написание и размещение положительных отзывов длиной 100-200 символов. Сотрудничаю со всеми, необходим IP-адрес из России.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
AnngStar
Анна 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
$1
1 день
Анна на отлично справилась с заданием, однозначно могу ее рекомендовать, как надежного специалиста для ваших проектов!
Антон быстро отвечает! Ставит четкие задачи. Оплата своевременная! Всегда приятно работать с профессионалами. Рекомендую к сотрудничеству!
meranastasi
Анастасия 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
Анастасия отлично справилась с заданием, однозначно могу ее рекомендовать, как надежного исполнителя для Ваших проектов!
Рекомендую сотрудничество. Интересные проекты, всегда на связи для консультирования по любым вопросам, своевременная оплата.
katiriuss
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$1
3 дня
WMZ
Екатерина на отлично справилась с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного исполнителя!
Антон оперативно отвечает на сообщения, что немаловажно для сотрудничества! Четкое разъяснение задачи, своевременная оплата.