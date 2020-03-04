Ишу копирайтера для написания статьи

КопирайтингЗакрыт23 заявки1812 просмотров
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Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: банковская карта с кэшбэком 

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

3 года назад
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов