Описание приложений для Android и размещение на сайте

КопирайтингЗакрыт6 заявок878 просмотров
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Основная задача - создавать грамотные описания к Android приложениям. Тексты должны быть читабельными, так как пишутся для людей. Возможно, что иногда потребуется описывать игры.

Речь идет не о рерайте информации из сети, а о тестировании приложений на собственном Android смартфоне и дальнейшем написании обзора. Желательно, чтобы у мобильного устройства была актуальная версия операционной системы.

Помимо основного текста (1400 символов без пробелов) потребуется делать два мини-описания (150-165 символов с пробелами). Кроме того, необходимо публиковать написанные обзоры на сайте. То есть, заполнять технические характеристики, добавлять скриншоты, созданные во время тестирования, загружать файлы на сервер и так далее. Админка несложная, разобраться в ней можно достаточно быстро. 

Тексты должны быть авторскими, поэтому требуется уникальность на уровне 100% по text.ru.

За одно полностью оформленное приложение предлагается оплата в размере 400 рублей. Первое время выплаты можно запрашивать ежедневно, далее - раз в 1-2 недели. Это можно обсудить отдельно. Оплата производится исключительно на WebMoney.

Обращаю внимание на то, что нам нужны действительно качественные тексты, написанные в простом и строгом стиле. Без громоздких и сложных для восприятия предложений, а также витиеватых фраз. Необходимо, чтобы соискатель разбирался в теме мобильных приложений.

Тестовое задание

В качестве тестового задания предлагаю самостоятельно протестировать и сделать обзор Android приложения: Пикабу.

Объем тестового задания - на ваше усмотрение, но не менее 1000 символов без пробелов. Готовые обзоры отправляйте на адрес электронной почты: [email protected]

Внимание! Заявки без выполненного тестового задания рассматриваться не будут.

Android
4 года назад
sandcaplan
Альфия 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
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