Статья для сайта (продажа и ремонт турбокомпрессоров)

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: банковская карта с кэшбэком Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст должен быть разбит на загловки и подзаголовки. Без "воды". Не копировать с других сайтов, полностью погрузиться в тему и написать с нуля оригинальный текст с техническими нотками (!). Обратите внимание, что статья для главной страницы сайта. 1. https://smturbo.by 1.1. Объем: 3000. 1.2. Ключевые слова: ремонт - 10 вхождений в любой словоформе, турбина - 9 вхождений в любой словоформе, замена турбины - 2 вхождения, продажа турбин - 1 вхождения, ремонт турбин - 7 вхождения. 1.3. Дополнительные слова: производитель, цена, купить,диагностика, сервис,восстановленный, снятие и установка, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, дизельный, бензиновый двигатель, Минск, Беларусь, Россия, Москва, Санкт-Петербург. 1.4. Содержание (что кратко расскрыть в тексте в любой последовательности): кратко о компании, основные направления деятельности, преимущества перед конкурентами, диагностика, снятие установка турбокомпрессора, о ремонте, восстановлении турбокомпрессоров, продажа запчастей.
- Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужны статьи для сайта на тематику связанную с гитарами, аккордамиКопирайтинг37 заявокЗакрыт4 года назад
Основная задача - создавать грамотные описания к Android приложениям. Тексты должны быть читабельными, так как пишутся для людей. Возможно, что иногда потребуется описывать игры. Речь идет не о рерайте информации из сети, а о тестировании приложений ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для сайта 2bileta.infoКопирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Подробное тз в л.с.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем испанского копирайтера для написания статей для блога. Тематика - дизайн, маркетинг, e-commerce, шаблоны сайтов. Всего 50 статей. Предоставляем подробные ТЗ.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Есть такая идея, может кто-то ее реализовать и сколько будет стоить? Есть некая книга по определенному навыку связанному с фотографией. Нужен персонаж, которого можно поместить в условия в которых он постепенно овладевает навыками и с ним ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "Аренда спецтехники", "Грузоперевозки". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике. Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу ответственного копирайтера для написания статьи на строительную тематику. В заявку присылайте примеры своих работ. Буду рад сотрудничеству!Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Я разрабатываю обучающую игру по математике для школьников 1-2 классов. Всего там будет около 10 головоломок. Нужно прописать диалоги персонажей, чтобы логически подвести к игре. Сюжет прописан в документе. Правила игр есть. Как пример - ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад