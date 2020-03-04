Копирайтер блога о красоте, здоровье и питании.

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: банковская карта с кэшбэком Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...
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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера
для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью.
В основном нужно будет писать статьи по темам ухода за волосами, кожей и телом, стиль, косметология, полезное питание и БАДЫ, вегетерианство.
Желательно чтобы было соответствующее образование или хобби или вы хотя бы хорошо ориентировались в теме красоты и здоровья.
Плачу 40-60 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется.
ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса
Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы
и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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