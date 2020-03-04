Копирайтер блога о красоте, здоровье и питании.

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью.

В основном нужно будет писать статьи по темам ухода за волосами, кожей и телом, стиль, косметология, полезное питание и БАДЫ, вегетерианство.

Желательно чтобы было соответствующее образование или хобби или вы хотя бы хорошо ориентировались в теме красоты и здоровья.

Плачу 40-60 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется.

ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе интернет-бизнеса

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы

и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.

Спасибо! Жду ваших предложений.