Нужно придумать и описать простейшие игры для Android

Нам для большого рекламного проекта требуется 30 небольших игр, которые вам и предстоит придумать и описать в качестве технического задания. Мы не ищем профессиональных писателей игр, нам нужен человек, которому будет интересно выдумывать игры и потренировать себя в написании технических текстов.Игры должны до нелепости простыми, поэтому существует набор правил, которыми нужно руководствоваться, приложу их в прикрепленных файлах.Оплата происходит следующим образом: первая игра тестовая, если она проходит по всем правилам - оплачивается по полной стоимости. Далее оплата происходит каждую пятницу (можно обсуждать, но каждую игру отдельно оплачивать трудоемко, можно группировать по количеству игр сданных в неделю, или, например, десятками).Стоимость:- 400 рублей за игру, если игра прошла по всем правилам- 200 рублей за игру, если нашлось три пункта из правил, которые лишают нас возможности использовать ТЗ без доработки- 100 рублей, если ТЗ можно использовать с трудом