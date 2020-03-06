Нам для большого рекламного проекта требуется 30 небольших игр, которые вам и предстоит придумать и описать в качестве технического задания. Мы не ищем профессиональных писателей игр, нам нужен человек, которому будет интересно выдумывать игры и ...
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Копирайтинг (частичная занятость, о звездах, истории из жизни). Требования к исполнителю: исполнитель должен разбираться в тематике статьи (она не сложная, слухи, сплетни, скандалы, новости звездной жизни). В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы. Требования к контенту и уникальности: рерайтинг обязательно из нескольких источников + нужен только оригинальный авторский слог в дополнении; работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок; у статьи должно быть уникальное и содержательное название; текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой.
Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу с шинглом и фразой, равными 4.
Особо заинтересованные пишите в личку, активность приветствуется!
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