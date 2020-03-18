Написать тексты (SSD/Windows/Flash/USB 3.0)

КопирайтингЗавершен4 заявки371 просмотр
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Добрый день!

Нужно написать несколько небольших текстов примерно по 3000-4000 символов.

Тематика: 

-SSD (история создания/технология работы/скорость работы), 

-USB 3.0/3.1 (история создания/технология работы/скорость работы)/различия), 

-Flash накопители (надежность/технология работы/скорость работы/удобство),

-Установка Windows на портативные носители данных SSD/Flash. Всегда под рукой рабочая среда, работающая на любом компьютере. (Удобство/Быстрота работы благодаря технологии SSD)

-Type-C (история создания/технология работы/скорость работы)

Оплата: 150р/1000 символов без пробелов.

 

4 года назад
till_ok
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$38
6 дней
В очередной раз работал с Алексеем и остался очень доволен! Рекомендую!
Был рад очередному сотрудничеству! Благодарю Илью за доверие и заказ!
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