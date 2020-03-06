Seo тексты для сайта

Привет, коллеги. Нам требуется в карточках компании в 2ГИС и Яндекс.Картах немного набрать [s]жирку[/s] отзывов. От вас требуется написать отзыв в любую из карточек или в обе Карточка компании в 2ГИС https://2gis.ru/novosibirsk/firm/70000001041665243 Карточка компании в Яндексе https://yandex.ru/maps/-/CKeZYB2y Я буду периодически выкладывать этот ...