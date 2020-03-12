Копирайтер /пишущий редактор о беттинге, гемблинге и финансах

КопирайтингЗакрыт7 заявок597 просмотров
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Ищем в команду пишущего редактора для Ищем в команду пишущего редактора для написания статей на тему гемблинга и беттинга, криптовалют и финансов.

 Преимущества работы в нашей компании: 1.Удаленный формат работы.2.Свободный график.3. Базовая ставка на старте $2-3 за 1000 знаков при ежедневных объемах до 10 000 символов + ежеквартальный бонус в размере 20% от заработанной суммы за 3 месяца. 4Дальнейший рост ставки зависит от уровня компетенции каждого конкретного специалиста.Оплачиваем напрямую на банковскую карту или электронный кошелек.

Что нужно делать:

Писать обзоры казино, игровых автоматов, букмекерских контор, инструкции для новичков, а также информационные и развлекательные статьи на тему гемблинга и беттинга, финансов/ банков, криптовалют. Статьи про карты и кэшбеки.

Есть 3 основные причины сотрудничать с нами:  

Наш проект большой и надежный, и мы гарантируем стабильную работу - вам не нужно будет искать новых заказчиков или коммуникации с большим количеством старых.

Самый крутой главред, благодаря которому вы серьезно прокачаете свои навыки и будете более востребованным специалистом.

Возможность сфокусироваться на любимой теме или вырасти до главного редактора.

 Вам точно к нам, если:

у вас высокий уровень компетенций;

вы увлечены азартными играми и  хорошо разбираетесь в одной из тем: казино, игровой автомат, рулетка, карточные игры, ставки на спорт;

вы грамотный специалист и имеете чувство стиля;

вы всегда соблюдаете сроки и выполняете поставленные задачи;

умеете работать с SEO-сервисами для проверки текстов: Адвего, Тургенев, Текст.ру и Главред.

Чтобы оставить свою заявку, пожалуйста, заполните эту простую анкету, если вас заинтересовала наша вакансия

https://forms.gle/1sDPuk7PCBzgDh9v9 

Контакты:Мустафаева Алия [email protected]

4 года назад
guest_15836067835533
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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