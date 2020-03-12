Копирайтинг (частичная занятость, о звездах, истории из жизни). Требования к исполнителю: исполнитель должен разбираться в тематике статьи (она не сложная, слухи, сплетни, скандалы, новости звездной жизни). В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ...
Копирайтер /пишущий редактор о беттинге, гемблинге и финансах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем в команду пишущего редактора для Ищем в команду пишущего редактора для написания статей на тему гемблинга и беттинга, криптовалют и финансов.
Преимущества работы в нашей компании: 1.Удаленный формат работы.2.Свободный график.3. Базовая ставка на старте $2-3 за 1000 знаков при ежедневных объемах до 10 000 символов + ежеквартальный бонус в размере 20% от заработанной суммы за 3 месяца. 4Дальнейший рост ставки зависит от уровня компетенции каждого конкретного специалиста.Оплачиваем напрямую на банковскую карту или электронный кошелек.
Что нужно делать:
Писать обзоры казино, игровых автоматов, букмекерских контор, инструкции для новичков, а также информационные и развлекательные статьи на тему гемблинга и беттинга, финансов/ банков, криптовалют. Статьи про карты и кэшбеки.
Есть 3 основные причины сотрудничать с нами:
Наш проект большой и надежный, и мы гарантируем стабильную работу - вам не нужно будет искать новых заказчиков или коммуникации с большим количеством старых.
Самый крутой главред, благодаря которому вы серьезно прокачаете свои навыки и будете более востребованным специалистом.
Возможность сфокусироваться на любимой теме или вырасти до главного редактора.
Вам точно к нам, если:
у вас высокий уровень компетенций;
вы увлечены азартными играми и хорошо разбираетесь в одной из тем: казино, игровой автомат, рулетка, карточные игры, ставки на спорт;
вы грамотный специалист и имеете чувство стиля;
вы всегда соблюдаете сроки и выполняете поставленные задачи;
умеете работать с SEO-сервисами для проверки текстов: Адвего, Тургенев, Текст.ру и Главред.
Чтобы оставить свою заявку, пожалуйста, заполните эту простую анкету, если вас заинтересовала наша вакансия
https://forms.gle/1sDPuk7PCBzgDh9v9
Контакты:Мустафаева Алия [email protected]
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