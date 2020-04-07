Копирайтинг (частичная занятость, о звездах, истории из жизни). Требования к исполнителю: исполнитель должен разбираться в тематике статьи (она не сложная, слухи, сплетни, скандалы, новости звездной жизни). В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ...
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Добрый день.
Нужен копирайтер имеющий опыт наполнения и ведения канала в Яндекс Дзен.
Тематика Пхукет, экскурсии на Пхукете.
Оплата за статьи + бонусы за подписчиков и дочитывания.
Предлагайте ваши расценки.
Продвигаемый канал в Яндекс дзен https://zen.yandex.ru/id/5bf1daf7ea7e4100aad02152
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