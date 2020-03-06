Написать статью

Здравствуйте!

У нас есть сайт https://minusaddiction.com/ и я ищу человека копирайтера для написания статьи. Мне нужен человек с медицинским образованием, который понимает в теме зависимости человека от алкоголя, азартных игр, наркотиков и т.д.

Нужен человек который знает свое дело и любит писать от души, чтоб было просто читать, узнать информацию и написано понятным язиком.