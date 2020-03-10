Копирайт на тему дооснащения bmw и land rover

Требуется написать тексты на сайт по дооснащению bmw и отдельно дооснащение land rover

Нужны люди, которые разбираются в теме (или смогут разобраться)

Тексты под ключи, 100% уникальные между собой и в общем.

Текстов много, поэтому раздаю в разные руки.

Цена за 1000 символов не дороже 70 р. (если не устраивает цена - не добавляйтесь)