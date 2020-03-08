Написать статью

Задача: написать информативую, уникальную и грамотную статью

Ключ: Продажа квартир Марианские Лазни

Напишите интересное, уникальное название статьи.

Вы можете писать о чем угодно, что касается темы недвижимости в Марианских Лазнях.

Ключевые слова:

Ключевое слово должно быть в статье в заголовке и и первых 300 символах - оно должно выглядеть естественно.

Ключевые слова могут быть написаны в любом падеже, а также в ед. / множ. числе.

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.

Требования к контенту и уникальности: нужна интересная, грамотная статья

-- рерайтинг из одного или нескольких источников не оплачивается, нужен только оригинальный авторский контент;

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

-- стилистика текста должна соответствовать теме

Статья должна быть интересна и легко читабельна.

не писать о том что ближе к центру цена на недвижимость выше и почему выгодно покупать недвижимость

Структура статьи:

Подзаголовки и подпункты:

Текст должен быть структурированным с подзаголовками и списками

Ссылки:

Перейдите по ссылке там написано как ставить ссылки https://goo.gl/dKMSKx

Если что то не понятно, пишите!

Включите в каждую статью 2-3 ссылки на соответствующие, информационные статьи / страницы, относящиеся к ключевому слову.

Не ссылаться на порталы недвижимости - это конкуренты

Из некоторых некоммерческих слов сделайте акорные ссылки - например, такие слова, как «здесь», «эта статья», «здесь»,

Например: «ЗДЕСЬ, о чем я читал ...» / «Эта статья о ...»

акорная ссылка вставляется путем выделения слова, щелкнув правой кнопкой мыши по нему «Гиперссылка ...»

Содержание страниц, на которые нужно ссылаться, и их размещение в тексте должно быть контекстуальным. Не должно быть ссылок, ведущих на страницу контента, который не связан с ключевым словом.

Ссылки в пределах одной статьи должны ссылаться на разные домены.

Cсылайтесь на контент на том же языке, на котором вы пишете статью.

Важно чтобы статья на которую вы ссылаетесь была не коммерческая. Коммерческая статья имеет ссылку в тексте из слова, которое ведет к сайту или корпоративному блогу.

Эти ссылки внутри статей нужно проверять. Если на странице есть коммерческие ссылки за пределами статьи (различные баннеры или объявление под изображением и т. Д.), на статью можно сослаться.

Как должна выглядеть статья на которую ссылаться:

1) Заголовок = содержит ключ. слово или его синоним или очень близкое слово

2) Основная тема (не менее 70% текста) состоит из информации, идеально связанной непосредственно с ключевым словом / связанной темой, или, по крайней мере, с очень близкой темой

3) Текст должен быть не менее 1 н.стр

4) не должно быть ссылок на коммерческий сайт

Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу с шинглом и фразой, равными 4.