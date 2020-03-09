Разработайте товарную политику

КопирайтингЗакрыт3 заявки204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание 1

Ваша компания является крупным производителем шоколадной продукции в Украине.

Разработайте товарную политику вашей фирмы:

-     сегментируйте рынок по двум критериями определите целевые сегменты;

-     определите товарный ассортимент и укажите его широту, глубину;

-     определите способы продления жизненного цикла Вашей продукции;

-     разработайте товарный знак, выделив в нем ассортиментную и фирменную части;

-     разработайте макет упаковки Вашей продукции.

одно задание . на 1 -2 листка. идеально не надо.кратко по сути

4 года назад
meri_me
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание статей

    Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на блог про  путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.

    Написание статей
    Копирайтинг93 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайт на тему дооснащения bmw и land rover

    Требуется написать тексты на сайт по дооснащению bmw и отдельно дооснащение land rover Нужны люди, которые разбираются в теме (или смогут разобраться) Тексты под ключи, 100% уникальные между собой и в общем. Текстов много, поэтому раздаю в разные ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер /пишущий редактор о беттинге, гемблинге и финансах

    Ищем в команду пишущего редактора для Ищем в команду пишущего редактора для написания статей на тему гемблинга и беттинга, криптовалют и финансов.  Преимущества работы в нашей компании: 1.Удаленный формат работы.2.Свободный график.3. Базовая ставка на старте $2-3 за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты

    Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 35 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи на тему Автомобили

    Схема работы такая - я даю вам название статьи и вы в соответствии с ним пишете статью. В процессе написания можете пользоваться любыми источника, но оригинальность по text.ru должна быть 100%. Работа хоть и в ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Качественный копирайт о БАДах

    Качественный копирайт о БАДе (название в личку) Оплата на карту только Ру банка или вебмани С вас портфолио в похожей теме и безупречное знание русского языка.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    [b][u]Задача:[/u][/b] написать информативую, уникальную и грамотную статью Ключ: Продажа квартир Марианские Лазни Напишите интересное, уникальное название статьи. Вы можете писать о чем угодно, что касается темы недвижимости в Марианских Лазнях. Ключевые слова: Ключевое слово [b]должно быть в статье в заголовке и и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    Здравствуйте! У нас есть сайт [url=https://minusaddiction.com/]https://minusaddiction.com/[/url] и я ищу человека копирайтера для написания статьи. Мне нужен человек с медицинским образованием, который понимает в теме зависимости человека от алкоголя, азартных игр, наркотиков и т.д. Нужен человек который знает свое ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    4 года назад