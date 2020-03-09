Написать статьи на тему Автомобили

Схема работы такая - я даю вам название статьи и вы в соответствии с ним пишете статью. В процессе написания можете пользоваться любыми источника, но оригинальность по text.ru должна быть 100%. Работа хоть и в небольших объемах (раз в 2 дня статьи по 2000-3000 тыс. знаков), но постоянная. Просьба не писать тем, кто не разбирается в авто тематике - все равно нормальная работа с вами не сложится.

Жду ваших предложений