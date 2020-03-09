Курсова робота з психології

Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на блог про путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Психологічні особливості гендерних ролей в Україні
орієнтовна ціна 300-400 грн..
Загальна кількість сторінок 35. Література 20-25 джерел. Вступ (актуальність дослідження, предмет,обєкт, мета, завдання,теоретичне завдання, праетичне завдання) Перший розділ Теоретичне Другий емпіричний, висновок додатки.. Дослідження проводити на методиці Гілфорда "Соціальні ролі" не менше 30 осіб.
Другий розділ це дослідження де є опис методик в одному параграфі, а в іншому його інтерпретація.
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