Курсова робота з психології

Требуется написать тексты на сайт по дооснащению bmw и отдельно дооснащение land rover Нужны люди, которые разбираются в теме (или смогут разобраться) Тексты под ключи, 100% уникальные между собой и в общем. Текстов много, поэтому раздаю в разные ...