Курсова робота з психології

КопирайтингЗакрыт2 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Психологічні особливості гендерних ролей в Україні

орієнтовна ціна 300-400 грн.. 

Загальна кількість сторінок 35. Література 20-25 джерел. Вступ (актуальність дослідження, предмет,обєкт, мета, завдання,теоретичне завдання, праетичне завдання) Перший розділ Теоретичне Другий емпіричний, висновок додатки.. Дослідження проводити на методиці Гілфорда "Соціальні ролі" не менше 30 осіб.

Другий розділ це дослідження де є опис методик в одному параграфі, а в іншому його інтерпретація.

4 года назад
guest_15837585362433
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание статей

    Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на блог про  путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.

    Написание статей
    Копирайтинг93 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайт на тему дооснащения bmw и land rover

    Требуется написать тексты на сайт по дооснащению bmw и отдельно дооснащение land rover Нужны люди, которые разбираются в теме (или смогут разобраться) Тексты под ключи, 100% уникальные между собой и в общем. Текстов много, поэтому раздаю в разные ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер /пишущий редактор о беттинге, гемблинге и финансах

    Ищем в команду пишущего редактора для Ищем в команду пишущего редактора для написания статей на тему гемблинга и беттинга, криптовалют и финансов.  Преимущества работы в нашей компании: 1.Удаленный формат работы.2.Свободный график.3. Базовая ставка на старте $2-3 за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты

    Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 35 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание контента для сайтов.

    Нужно написать качественный контент для сайта сервисного центра по ремонту аппаратуры, страниц планируется около сотни.  Ремонт ноутбуков, телефонов и прочего всех известных брендов. Требования к контенту он должен быть уникальным, оптимизированным под поиск, не скопированный с ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработайте товарную политику

    [b]Задание 1[/b] Ваша компания является крупным производителем шоколадной продукции в Украине. Разработайте товарную политику вашей фирмы: -     сегментируйте рынок по двум критериями определите целевые сегменты; -     определите товарный ассортимент и укажите его широту, глубину; -     определите способы продления жизненного цикла ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи на тему Автомобили

    Схема работы такая - я даю вам название статьи и вы в соответствии с ним пишете статью. В процессе написания можете пользоваться любыми источника, но оригинальность по text.ru должна быть 100%. Работа хоть и в ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Качественный копирайт о БАДах

    Качественный копирайт о БАДе (название в личку) Оплата на карту только Ру банка или вебмани С вас портфолио в похожей теме и безупречное знание русского языка.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    [b][u]Задача:[/u][/b] написать информативую, уникальную и грамотную статью Ключ: Продажа квартир Марианские Лазни Напишите интересное, уникальное название статьи. Вы можете писать о чем угодно, что касается темы недвижимости в Марианских Лазнях. Ключевые слова: Ключевое слово [b]должно быть в статье в заголовке и и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад