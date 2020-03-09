Написание контента для сайтов.

Нужно написать качественный контент для сайта сервисного центра по ремонту аппаратуры, страниц планируется около сотни. Ремонт ноутбуков, телефонов и прочего всех известных брендов.

Требования к контенту он должен быть уникальным, оптимизированным под поиск, не скопированный с других страниц. Цена за 1 страницу А4. Рассматриваю исполнителей с опытом от 3 лет в возрасте от 25 лет с законченным образованием.