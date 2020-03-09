Написание контента для сайтов.

Здравствуйте друзья! Надо написать качественные статьи на блог про путешествия, от имени автора. Оплата 40-50 рублей за 1000 знаков. Если все устроит, в дальнейшем будем работать на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать качественный контент для сайта сервисного центра по ремонту аппаратуры, страниц планируется около сотни. Ремонт ноутбуков, телефонов и прочего всех известных брендов.
Требования к контенту он должен быть уникальным, оптимизированным под поиск, не скопированный с других страниц. Цена за 1 страницу А4. Рассматриваю исполнителей с опытом от 3 лет в возрасте от 25 лет с законченным образованием.
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