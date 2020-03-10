Провести оптимизацию и написать тексты для сайта

Необходимо составить заголовки title, h1, description, а так же написать тексты для страниц и ключевых слов указанных в документе прикреплённом к заданию.

Также необходимо разместить всё на сайте самостоятельно. Сайт: http://petro-plast.ru/ (WP)

Для старта работ необходимо!